«Сандерленд» близок к покупке игрока «Селтика» Мэттьюза

По сообщениям английской прессы, ведомый Диком Адвокаатом «Сандерленд» в ближайшее время подпишет контракт с центральным защитником «Селтика» Адамом Мэттьюзом. Ожидалось, что футболист продолжит карьеру в родном «Кардиффе», но в конкуренции за игрока победил клуб АПЛ. Ранее же появилась информация, что «черные коты» планируют купить еще одного оборонца – Николаса Ломбертса из «Зенита».



На протяжении последних 4-х лет Мэттьюз сыграл за «кельтов» 72 игры и дважды поражал чужие ворота.



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