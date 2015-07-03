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    «Сандерленд» близок к покупке игрока «Селтика» Мэттьюза

    По сообщениям английской прессы, ведомый Диком Адвокаатом «Сандерленд» в ближайшее время подпишет контракт с центральным защитником «Селтика» Адамом Мэттьюзом. Ожидалось, что футболист продолжит карьеру в родном «Кардиффе», но в конкуренции за игрока победил клуб АПЛ. Ранее же появилась информация, что «черные коты» планируют купить еще одного оборонца – Николаса Ломбертса из «Зенита».

    На протяжении последних 4-х лет Мэттьюз сыграл за «кельтов» 72 игры и дважды поражал чужие ворота.

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    Источник: Skysports

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    03.07.2015 09:37
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    Комментарии (4)
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    cska plus
    1435905793
    как же Ломбертс?
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    aseke25
    1435910399
    !ок!
    Ответить
    nahan
    1435928058
    И находят же где-то нужных игроков.
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    ologreds
    1694997679
    numo434669
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