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    • Штанге: «Не чувствовал, что для Глеба сборная важнее клубных дел»

    Штанге: «Не чувствовал, что для Глеба сборная важнее клубных дел»

    Бывший главный тренер сборной Беларуси Бернд Штанге, ныне тренирующий сборную Сингапура, вспомнил время, которое он провел у руля постсоветской команды.

    «Работа в Беларуси – один из лучших периодов в жизни. Удалось поднять команду на 36-е место в рейтинге ФИФА, мы добились ряда неплохих результатов. В свое время я серьезно изменил состав сборной, и многие из привлеченных мною играют до сих пор. Следовательно, есть стабильность. Но, увы, мы не смогли найти общий язык с Александром Глебом и Максимом Ромащенко, которые в то время были звездами. С первым у нас не было как такового конфликта, но я не видел, чтобы он ставил интересы сборной выше клубных. Не ощущалась его самоотдача. Когда забирал капитанскую повязку у Глеба и отдавал ее Юрию Жевнову, ничего не имел против Александра. Эх, жаль, что мы не сделали шаги навстречу друг другу...», – посетовал немец.

    Сейчас сборная Беларуси под руководством Александра Хацкевича занимает 4-е место в отборочной группе к Евро-2016 и имеет на счету всего лишь 4 очка.

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    Источник: Sports.ru

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    03.07.2015 08:38
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Carol
    1435903264
    Да, славные были времена при Штанге, французов на выезде обыграли, дома с ними вничью сыграли, до последнего боролись за второе место в отборе к ЕВРО-2012, а сейчас сплошное растройство
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    Пичушкин
    1435904111
    а кто такой Ромащенко? где играл?
    Ответить
    Zely
    1435904505
    У нас при Лукашенко, не будет уделяться должного внимания футболу. Этот печется только за хоккей. В новостях только и слышишь: \" очередной тур оказался не зрелчнын, не результативным, ничего удивительного, ведь это наш футбол\" Слаживаеться впечатление , что навязывается не нужность футбола в нашей стране. Да и, стадион \"Динамо\" будет не футбольным
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    LESTER68
    1435904543
    Ромащенко-чьих будет?
    Ответить
    cska plus
    1435905119
    ностальгия!
    Ответить
    Zely
    1435906037
    Всех земляков с праздником!
    Ответить
    nahan
    1435927814
    Глеб классный технарь от бога, удачи ему.
    Ответить
    ologreds
    1694997679
    numo434664
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