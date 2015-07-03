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    «Атлетико» пригласит Ромеро, если клуб покинет Мойя

    Мадридский «Атлетико» уже ищет замену голкиперу команды Мигелю Анхелю Мойя, который этим летом может уйти из команды в «Порту». Главным кандидатом «матрасников» является вратарь «Сампдории» Серхио Ромеро.

    В эти дни аргентинец выступает за свою национальную сборную на Кубке Америки, а в минувшем сезоне Серии А он провел 10 игр, в которых пропустил 12 мячей

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 07:53
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    Комментарии (6)
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    cska plus
    1435901025
    отрицательный итог!
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    rom2228man
    1435909061
    Блииииин. Ну и зачем Атлетико Ромеро, у них же Облак есть! Ромеро в Ливер надеюсь перейдёт
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    nahan
    1435927571
    Норм вратарь.
    Ответить
    лолос
    1435947143
    Ромеро надежный кипер, явно заслуживает команды сильнее, чем \"Сампдория\".
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    Sevastopol-www
    1436013425
    Ворота пустовать не будут...
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    ologreds
    1694997679
    numo434659
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