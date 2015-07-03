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    • Кроос заверил, что чемпионом Германии вновь станет «Бавария»

    Кроос заверил, что чемпионом Германии вновь станет «Бавария»

    Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поведал, кого он считает фаворитом будущего сезона Бундеслиги.

    «Полагаю, что следующим чемпионом вновь станет «Бавария». Этот вопрос не требует вообще никаких разговоров», – заявил немец.

    Напомним, что Кроос выступал за баварцев с 2007-го по 2014-й год.

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    Источник: TZ

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    03.07.2015 07:30
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    Комментарии (30)
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    just futball
    1435907351
    тогда на )(ер перешел в Реал?
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    Die Roten
    1435910758
    лучше бы кроос совсем не вспоминал баварию.
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    muller
    1435912243
    Если бы ты только промолчал когда переходил в Реал... Все бы к тебе отлично относились...
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    FRZZ
    1435915706
    А кто сомневается?
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    Salton
    1435916134
    Шкура!
    Ответить
    nahan
    1435927430
    А кто чемпионом Испании будет?..
    Ответить
    Bayerische Fan
    1435932838
    Бавария-то станет, а вот \"лучший клуб мира\", по Кроосу, может и не стать чемпионом Испании.:)
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436013734
    Сказал - отрезал...
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    Cool-Kurt Angle
    1436099144
    конечно станет,на след. сезон новый клуб пояится,который сможет дать бой,а через сезон игроки первого плана того клуба начнут усиливать Баварию ))) одно и тоже
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    ologreds
    1694997679
    numo434656
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