Кроос заверил, что чемпионом Германии вновь станет «Бавария»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поведал, кого он считает фаворитом будущего сезона Бундеслиги.



«Полагаю, что следующим чемпионом вновь станет «Бавария». Этот вопрос не требует вообще никаких разговоров», – заявил немец.



Напомним, что Кроос выступал за баварцев с 2007-го по 2014-й год.



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