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    Гвардиола назвал Дугласа Косту настоящим бойцом

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о новоиспеченном игроке немецкого клуба Дугласе Косте, который накануне перешел из донецкого «Шахтера».

    «У него отличные футбольные качества. Мы искали игрока, который умеет действовать один в один. Коста еще достаточно молод, но уже настоящий боец», – сказал испанец.

    Свою первую тренировку Дуглас Коста проведет в «Баварии» 11-го июля, а затем отправится в отпуск. Выступать в Германии футболист будет под 11-м номером.

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    Источник: Twitter

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    02.07.2015 23:19
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    Комментарии (36)
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    caravanbashi
    1435870695
    Этот сезон должен пройти под эгидой Баварии. В Дортмунде связка Гетце-Ройс крушила все и вся наповал и если Пеп сделает ставку на Гетце, то не прогадает, он ничем не хуже Озила.
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    3ton
    1435871338
    про Чигринского так же говорил , выкинутые деньги были
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    311
    1435873659
    Для тикитаки сгодится
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    Die Roten
    1435910425
    ну посмотрим.после матча шахтер бавария я бы назвал его настоящим провокатором.
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    Bayerische Fan
    1435932270
    Посмотрим.
    Ответить
    112910415
    1435935195
    не все согласятся
    Ответить
    Сливки общества
    1435960858
    Номер Шака... Пускай Коста не повторяет судьбу прошлого владельца 11. =)
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    Сливки общества
    1435962226
    Гвардиола: \"Почти любая команда нуждается в усилении\" Наставник \"Баварии\" Хосеп Гвардиола считает, что потенциальные новички не повредят его команде. \"Практически любая команда нуждается в усилении. \"Бавария\" не является исключением. Даже если кажется, что состав прекрасно укомплектован, никто не застрахован от травм. В прошлом сезоне у нас сложилась катастрофическая ситуация, когда лазарет оказался переполнен. Поэтому подписание Дугласа Косты - прекрасная возможность сделать наш коллектив сильнее. Мы знали, на что способен этот футболист. Донецкий \"Шахтёр\" на виду, в этой команде много талантливых бразильцев. Уверен, адаптация не займёт много времени у Дугласа. К тому же, он проведёт с нами предсезонную подготовку\", - отметил Гвардиола в интервью Bild.
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    nahan
    1435976773
    Посмотрим, как вольется в игру Баварии.
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    ologreds
    1694997680
    numo434636
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