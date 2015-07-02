Рахимов: «Терек» ищет игроков»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал о том, какая работа ведется клубом на трансферном рынке.



«Мы стараемся, ищем футболистов. В прошлые окна, к сожалению, мы отстали от остальных. Сейчас пришел момент, когда нужно усиливаться. Но мы будем и терять игроков. Пара людей уже ушли. Потери могут быть и еще, что, конечно же, крайне нежелательно для нас. Если уйдет много футболистов, то придется много футболистов и брать. А чтобы их интегрировать в состав, понадобится время. Самое тяжелое в летнее окно – лимит времени. Зимой-весной в этом плане легче.



В атаке у нас остался только Аблайе Мбенге. Нам нужно усиление линии нападения. Мбенге хорошо завершил прошлый сезон, но из отпуска вернулся немного расслабленным. К концу сборов он снова начал работать по полной программе. Надеюсь, он будет прогрессировать и дальше. На него следует оказывать давление. Например, усилить конкуренцию, что заставило бы его двигаться дальше», – сказал тренер.



«Терек» откроет сезон 18 июля гостевым матчем с «Ростовом».



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