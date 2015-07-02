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    Рахимов: «Терек» ищет игроков»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал о том, какая работа ведется клубом на трансферном рынке.

    «Мы стараемся, ищем футболистов. В прошлые окна, к сожалению, мы отстали от остальных. Сейчас пришел момент, когда нужно усиливаться. Но мы будем и терять игроков. Пара людей уже ушли. Потери могут быть и еще, что, конечно же, крайне нежелательно для нас. Если уйдет много футболистов, то придется много футболистов и брать. А чтобы их интегрировать в состав, понадобится время. Самое тяжелое в летнее окно – лимит времени. Зимой-весной в этом плане легче.

    В атаке у нас остался только Аблайе Мбенге. Нам нужно усиление линии нападения. Мбенге хорошо завершил прошлый сезон, но из отпуска вернулся немного расслабленным. К концу сборов он снова начал работать по полной программе. Надеюсь, он будет прогрессировать и дальше. На него следует оказывать давление. Например, усилить конкуренцию, что заставило бы его двигаться дальше», – сказал тренер.

    «Терек» откроет сезон 18 июля гостевым матчем с «Ростовом».

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    Источник: Sports.ru

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    02.07.2015 20:48
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    Комментарии (113)
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    Летчик66
    1435867129
    Кому какая разница, что там творится в краю Рамзана...
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    Raulya
    1435869312
    Саркисова купите хороший нападающий, но играет в волге....
    Ответить
    ФК Терек_Ман Сити
    1435869386
    Удачи в сборах,главное что Садаев и Митришев вернулись,да и Мирзов очень понравился
    Ответить
    BloodyНeart
    1435878589
    Никто не хочет ехать в Чечню.
    Ответить
    бoсх
    1435884883
    ас саламу 1алайкум достойным!иванушкам пламенный привет=))
    Ответить
    112910415
    1435921798
    а кому сейчас легко..
    Ответить
    wolf loner
    1435936008
    Ну удачи в поисках.
    Ответить
    бoсх
    1435940447
    васёк,а что ты армию предателей под командованием русского власова не вспоминаешь,а?ну конечно это же русское авно и оно не воняет!
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    Eldar_095
    1436024417
    Ассаламу алейкум, не знаете уходит ли рыбус?
    Ответить
    ologreds
    1694997681
    numo434621
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