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    «Нант» приобрел форварда «Аякса» Сигторссона

    Игрок сборной Исландии и нидерландского «Аякса» Колбейнн Сигторссон пополнил ряды французского «Нанта». Контракт с 25-летним форвардом рассчитан на 5 лет. Предположительная стоимость трансфера составляет 3,5 миллиона евро.

    В прошлом сезоне чемпионата Голландии Сигторссон забил 7 мячей.

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    Источник: ФК «Нант»

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    02.07.2015 20:37
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    Комментарии (7)
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    dimagas1
    1435858843
    Странный трансфер...
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    MrVanes-Zenit
    1435859259
    Для Нанта отличный трансфер
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    russell-9
    1435864961
    Если в Нанте проявит себя,уедет в АПЛ играть за Сандерленд или Сток к примеру..
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    Сливки общества
    1435965650
    Успехов в Нанте.
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    valencia14
    1436439881
    еще го-два назад казалось уедет в Апл, а тут на тебе нант
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    ologreds
    1694997681
    numo434620
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