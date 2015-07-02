На стадионе «Црвены Звезды» нашли гранату

Неординарное событие случилось сегодня в Сербии. На стадионе белградской «Црвены Звезды» в преддверии матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против казахстанского «Кайрата» обнаружили ручную гранату. Находка пребывала на крыше. По версии источника, это не что иное, как старая бомба. Руководители «Црвены Звезды» не прокомментировали инцидент, а в полиции заявили, что все необходимые меры безопасности перед игрой были приняты и о нахождении гранаты известно не было. Позднее МВД сообщило общественности, что бомба вывезена для безопасной утилизации.



Встреча «Црвена Звезда» – «Кайрат» начнется сегодня в 21:45 по Москве.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!