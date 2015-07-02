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    На стадионе «Црвены Звезды» нашли гранату

    Неординарное событие случилось сегодня в Сербии. На стадионе белградской «Црвены Звезды» в преддверии матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы против казахстанского «Кайрата» обнаружили ручную гранату. Находка пребывала на крыше. По версии источника, это не что иное, как старая бомба. Руководители «Црвены Звезды» не прокомментировали инцидент, а в полиции заявили, что все необходимые меры безопасности перед игрой были приняты и о нахождении гранаты известно не было. Позднее МВД сообщило общественности, что бомба вывезена для безопасной утилизации.

    Встреча «Црвена Звезда» – «Кайрат» начнется сегодня в 21:45 по Москве.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2015 19:49
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    Комментарии (19)
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    Zivs
    1435857722
    НИЧОСИ
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    brooks
    1435858134
    Ого, уже квалификация в ЛЕ началась. А Краснодар с Рубином с какого числа стартуют, или они напрямую без квалификации?
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    RIR68
    1435858193
    всё логично. звезданутые друзья спартачям, а те специалисты по проносу и по крышам.
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    -Дигорец-
    1435858444
    Вот куда летал Капелло!)
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    No problem
    1435860903
    Крышу невось забыли подшаманить. ...после бомбежек. В ответке накормим бешбармаком, зальем кумысом, Иии...дернем по братский, че не забыли что футбол это не только игра. ..но и братское уважение! А комменту че внизу ...ответ Лица кавказкой национальнойсти.....не стоит расизмом страдать. ...
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    artemka451
    1435862110
    Удачи Сербам
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    Lionel Messi-10
    1435887477
    Кайрат красавцы) 2-0!
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    Дауль
    1435895205
    ура! Црвена - Кайрат 0-2 ждем ответки в Алматы дома победа также за желто-черными
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    Воин трои
    1435896860
    Хорошо,что обошлось без людских жертв
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    ologreds
    1694997681
    numo434615
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