«Рома» просит за Пьянича 45 миллионов евро

Итальянские СМИ сообщают об интересе к полузащитнику «Ромы» Миралему Пьяничу со стороны тренера «Атлетико» Диего Симеоне. В то же время французская пресса связывает Пьянича с переходом в «ПСЖ».



В ответ на трансферные спекуляции, «Рома» выставила за Пьянича цену в 45 миллионов евро.



Итальянская пресса также утверждает, что в случае ухода Пьянича, «Рома» нацелится на покупку нападающего «Андерлехта» Александра Митровича, которого бельгийский клуб не планирует продавать меньше, чем за 15 миллионов евро.



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