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    «Рома» просит за Пьянича 45 миллионов евро

    Итальянские СМИ сообщают об интересе к полузащитнику «Ромы» Миралему Пьяничу со стороны тренера «Атлетико» Диего Симеоне. В то же время французская пресса связывает Пьянича с переходом в «ПСЖ».

    В ответ на трансферные спекуляции, «Рома» выставила за Пьянича цену в 45 миллионов евро.

    Итальянская пресса также утверждает, что в случае ухода Пьянича, «Рома» нацелится на покупку нападающего «Андерлехта» Александра Митровича, которого бельгийский клуб не планирует продавать меньше, чем за 15 миллионов евро.

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    Источник: Бобсоккер

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    02.07.2015 14:31
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    Комментарии (77)
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    drug01
    1435842135
    Цена не подьемная!
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    бомбардирр
    1435843543
    Игрок мирового уровня. Наверное
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    Juventus21
    1435844065
    Рома не хочет продавать его. Вот и выставили такой ценник.
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    mamrik-09
    1435845884
    Это правильно
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    Vercetti
    1435845937
    Игрок серьезный,но так как прошлый сезон скомканый 45 непонятно то ли много то ли мало.Пьянич готовый игрок
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    guf ak-47
    1435847969
    15 максимум, рома никого не обманет, скорее ее обманут xDDDD
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    Lionel Messi-10
    1435849141
    Правильно, доите ПСЖ)
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    Arturros
    1435849761
    Пянич один из лучших плеймайкеров мира.Вполне стоит эти деньги.
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    kanuni
    1435895492
    Жаба и кошак сцепились,делайте ставки.Я за теплокровного.
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    ologreds
    1694997683
    numo434597
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