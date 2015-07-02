Зырянов продлил контракт с ФК «Зенит-2»

Константин Зырянов продолжит выступать в роли играющего тренера в санкт-петербургском «Зените-2». Футболист продлил контракт на 1 год.





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«Константин уже на сборах с «Зенитом-2». Он подписал новый контракт на год, его функционал останется прежним», – сказал агент игрока Сергей Базанов.В будущем сезоне «Зенит-2» выступит в ФНЛ.