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    Зырянов продлил контракт с ФК «Зенит-2»

    Константин Зырянов продолжит выступать в роли играющего тренера в санкт-петербургском «Зените-2». Футболист продлил контракт на 1 год.

    «Константин уже на сборах с «Зенитом-2». Он подписал новый контракт на год, его функционал останется прежним», – сказал агент игрока Сергей Базанов.

    В будущем сезоне «Зенит-2» выступит в ФНЛ.
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    Источник: Бобсоккер

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    02.07.2015 14:20
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    Комментарии (42)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    auersmacher
    1435852843
    Один из немногочисленных российских футболистов, перед которым нужно снять шляпу. Всегда бился отдавался игре. И \"Торпедо \" в своё время тащил и в \"Зените\" не потерялся, и в сборной играл более, чем достойно!
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    magnum3000
    1435853501
    Старина,достойный уважения игрок и человек!
    Ответить
    ULTRASteam
    1435853844
    Зыря красава не увядает духом и молодым опыт передает!
    Ответить
    TheDDS
    1435855422
    Лучше там, чем постоянно в Евро кубка позорится
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    MALOY74
    1435855471
    может пора завязать с футболом
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    pickapick
    1435855698
    Вот и Сашу Кержакова надо туда. Будут два играющих тренера
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    Sevastopol-www
    1435990364
    На двух ставках...
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    KAFA2525
    1436008421
    Здоровьечка КОНСТАНТИНУ!!!
    Ответить
    нoГГано
    1436034707
    Костя человечище ! один из самых уважаемых мной сборников.
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    ologreds
    1694997682
    numo434596
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