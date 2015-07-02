Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «Боруссия» отказала «Севилье» в трансфере Иммобиле

    «Севилья» пытаясь найти замену перешедшему в «Милан» Карлосе Бакке сделала предложение дортмундской «Боруссии» о покупке форварда Чиро Иммобиле за 10 млн. евро, но немцев не устроила сумма предложенная испанцами. Те все же не теряют надежду договориться о покупке, настаивая на продолжении переговоров.

    Напомним, Иммобиле перебрался в Дортмунд из «Торино» в прошлом годуза сумму в 19,4 млн. евро, но не сумел проявить себя, забив всего три гола, к тому же итальянец не раз заявлял, что ему не нравится в Германии.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2015 12:03
    Рекомендуем
    Комментарии (23)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    hejabvb
    1435830587
    Думаю можно договориться за 10 сразу, а потом еще 5-6 в зависимости от его результатов. Сейчас ведь часто так делают. На острие хотелось бы видеть Обамеянга, а Чиро гнобить на скамейке тоже не дело, хороший все равно игрок.
    Ответить
    кермет
    1435830698
    глупые
    Ответить
    mendez999
    1435831086
    все форварды после чемпионата Италии нигде не могут заиграть, вывод сидите дома
    Ответить
    valencia14
    1435832240
    у севильи всего 1 форвард остался Гамейро, кем играть будут в ЛЧ, опорорят испанию таким темпом
    Ответить
    orewoo
    1435840262
    Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте -- http://emacho.gu.ma
    Ответить
    Espana-Deutschland
    1435846108
    Форвард забивающий 3 гола не может стоить больше 10 млн. Так что если Боруссия не продаёт, лучше найти другие варианты.
    Ответить
    Hardwell
    1435853370
    Реальная ему цена 13,5 лямов. Мне непонятно,с какого перепоя КОКО у Динамо стоит 25???Это по их самым скромным заявлениям.Ну правильно теперь,паспорт,лимит...Пора это прекращать.
    Ответить
    Hardwell
    1435853494
    А вообще от прежнего \"духа Боруссии\" мало что осталось.Игроки и те,по пальцам перечесть.И почему то никто не покупается...О чём там думают.
    Ответить
    kvm5
    1435891856
    А в позапрошлом сезоне был лучшим бомбардиром серии А
    Ответить
    ologreds
    1694997683
    numo434589
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+