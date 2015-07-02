«Боруссия» отказала «Севилье» в трансфере Иммобиле

«Севилья» пытаясь найти замену перешедшему в «Милан» Карлосе Бакке сделала предложение дортмундской «Боруссии» о покупке форварда Чиро Иммобиле за 10 млн. евро, но немцев не устроила сумма предложенная испанцами. Те все же не теряют надежду договориться о покупке, настаивая на продолжении переговоров.



Напомним, Иммобиле перебрался в Дортмунд из «Торино» в прошлом годуза сумму в 19,4 млн. евро, но не сумел проявить себя, забив всего три гола, к тому же итальянец не раз заявлял, что ему не нравится в Германии.



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