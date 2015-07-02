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    «Кубань» арендует Базелюка

    Форвард московского ЦСКА Константин Базелюк на правах аренды переходит в «Кубань» . За краснодарцев Константин будет выступать до окончания сезона 2015-16 годов.

    Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА уже отдавало Базелюка в аренду в «Торпедо», где Константин не сумел проявить своих лучших качеств, только однажды выйдя на замену.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    02.07.2015 11:45
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    Комментарии (57)
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    Adler angriff
    1435838793
    цска испортил Базелюка.
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    Megapixar
    1435838831
    В Кубани в состав попасть еще сложнее
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    борька
    1435839087
    здесь он будет играть
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    orewoo
    1435840206
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    обломов
    1435843964
    Может быть здесь\"масть прорежется\" !!!!
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    Leha-ha50
    1435847137
    Пора бы Костяну за ум взяться!!! А иначе совсем зачахнет. Сколько подобных \"надежд\" сгинуло в низших дивизионах?!?
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    REDAT
    1435847906
    Удачи Костя!!!
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    Poloten4ick
    1435856567
    На Родине заиграет , если будут давать время
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    GM
    1435909476
    Думаю, это последний шанс Базелюка показать себя. Если и в Кубани будет как в Торпедо, то только вниз, в ФНЛ...
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    ologreds
    1694997683
    numo434588
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