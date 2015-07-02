«Кубань» арендует Базелюка

Форвард московского ЦСКА Константин Базелюк на правах аренды переходит в «Кубань» . За краснодарцев Константин будет выступать до окончания сезона 2015-16 годов.
Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА уже отдавало Базелюка в аренду в «Торпедо», где Константин не сумел проявить своих лучших качеств, только однажды выйдя на замену.
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