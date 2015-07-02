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    • «Ювентус» отказал «Барселоне» в продаже Погба за 80 млн. евро

    «Ювентус» отказал «Барселоне» в продаже Погба за 80 млн. евро

    Туринский «Ювентус» не принял предложение «Барселоны» о продаже француза Поля Погба за 80 млн. евро. Спортивный директор итальянского клуба заявил, что туринцы сейчас не продадут Погба.


    Напомним, что в это межсезонье состав финалистов Лиги чемпионов покинул Андреа Пирло, уехавший за океан, а чилийца Видаля пресса активно сватает в «Арсенал».

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    02.07.2015 00:07
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    Комментарии (156)
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    Nazi
    1435832392
    Где этот .банный фэйр-плей,! :)))
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    Barca09-09
    1435832924
    да достали они уже
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    aventure61
    1435833371
    Ну и отлично,хотя бы не передумали.Пусть этого распиареного клоуна покупает реаловский цирк.
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    NeiSeS
    1435838280
    юве все верно делает) мешок надо разводить минимум на сотку, они легко осилят) и плевать, что на них запрет висит - это ж барса, в уефа все схвачено)
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    Juventus 32
    1435840053
    Можно и 200 запросить, что бы не заё...
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    Hardwell
    1435840070
    Раз отказывает,значит того стоит.Ювентус не мешок,деньги тоже нужны.А то,что разводят-сомневаюсь.Погба всего 22 года.Показывает отличную игру.Те,кто судят его по финалу-ошибаются,он играл только-только после травмы.А ДО неё,в матче с Реалом действовал хорошо.Именно он боролся за матч у ворот Реала и отдал голевой пас на Морату.
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    dimagas1
    1435842544
    Значит таки в Ман Сити отпустят ...хотя возможно и Челси подсуетится))))
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    juventus186
    1435902715
    Мля!!!! Пирло все-таки ушел!!! А с Погба правильно поступили - не надо продавать будущим \"потенциальным\" конкурентам ценные кадры, опять в финале схлестнутся, а Поль уже на другой стороне... Кстати, кто знает, в какой команде МЛС играет Пирло? Не в Лос-Анджелес Гэлэкси случайно, а то те в последних двух встречах дома 10 мячей вколотили......
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    KLINSI
    1435953058
    И то верно. Захотят купить - раскошелятся.
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    ologreds
    1694997685
    numo434561
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