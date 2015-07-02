«Ювентус» отказал «Барселоне» в продаже Погба за 80 млн. евро

Туринский «Ювентус» не принял предложение «Барселоны» о продаже француза Поля Погба за 80 млн. евро. Спортивный директор итальянского клуба заявил, что туринцы сейчас не продадут Погба.





Напомним, что в это межсезонье состав финалистов Лиги чемпионов покинул Андреа Пирло, уехавший за океан, а чилийца Видаля пресса активно сватает в «Арсенал».