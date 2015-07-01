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    Арда Туран может оказаться в «Барселоне»

    Турецкий полузащитник мадридского «Атлетико» Арда Туран близок к переходу в «Барселону». По утверждениям испанских СМИ руководители клубов провели переговоры по трансферу футболиста.

    В контракте Турана указана сумма отступных в размере 41 млн. евро, однако стороны могут сойтись на компенсации в 35 млн. евро, а срок договора может составить 5 лет. Напомним, что каталонцам запрещено регестрировать новичков, поэтому до января 2016 года турок не сможет играть в официальных матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2015 22:11
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    Комментарии (136)
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    da da da
    1435790406
    Барсу снова развели. 35 миллионов на лавочника?тем более 28 летнего?ЖУТЬ))
    Ответить
    James Rodriguez
    1435795122
    игрок обалденный,умный футболист,креативный,но вот по поводу трансферных слухов как то не серьёзно,останется скорее всего и правильно сделает
    Ответить
    Lionel Messi-10
    1435803042
    Это лучше. чем Погба за 80+ лямов)
    Ответить
    Lionel Messi-10
    1435803236
    Мне нравится игра Бороды)
    Ответить
    Zidane_92
    1435813716
    Моджахеда подписывают?
    Ответить
    Triem
    1435821866
    Понятен такой интерес! Это отличный игрок!
    Ответить
    Funny_Smailik
    1435823588
    хороший игрок, но не знаю кого он заменит, у нас и так все в поряде.
    Ответить
    Serg_Diamond
    1435845160
    Думаю логичнее если он уйдет в Челси
    Ответить
    Vladimir 808
    1435849791
    Арда за 35- это лучше, чем Погба за 80.
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    ologreds
    1694997685
    numo434554
    Ответить
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