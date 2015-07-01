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    «Рома» арендовала Фальке у «Дженоа»

    Римская «Рома» на своем официальном сайте сообщила о переходе в свой состав полузащитника «Дженоа» Яго Фальке. Испанец будет выступать в столичном клубе на правх аренды в течении года, за что римляне заплатят 1 млн. евро.

    В договоре предусмотрена опция о выкупе за 7 млн. евро, если игрок проведет в составе «Ромы» хотя бы одну официальную игру, еще 1 млн. евро «Дженоа» может получить в качестве бонуса.

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    01.07.2015 21:48
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    Комментарии (24)
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    wojanolja
    1435776932
    скромно
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    Leicester City
    1435777460
    отстойный клуб как и лацио
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    Leicester City
    1435777751
    удачи 1 клубу рима
    Ответить
    Juventus21
    1435779517
    Купят, а потом перепродадут Милану)
    Ответить
    Barca09-09
    1435783823
    это не плохо
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    ologreds
    1694997685
    numo434552
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