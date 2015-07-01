«Рома» арендовала Фальке у «Дженоа»

Римская «Рома» на своем официальном сайте сообщила о переходе в свой состав полузащитника «Дженоа» Яго Фальке. Испанец будет выступать в столичном клубе на правх аренды в течении года, за что римляне заплатят 1 млн. евро.



В договоре предусмотрена опция о выкупе за 7 млн. евро, если игрок проведет в составе «Ромы» хотя бы одну официальную игру, еще 1 млн. евро «Дженоа» может получить в качестве бонуса.





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