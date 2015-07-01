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    Гюндоган продлил контракт с «Боруссией»

    Дортмундская «Боруссия» и Илкай Гюндоган достигли соглашения о продлении контракта до лета 2017 года. Предыдущий контракт игрока с клубом остекало в следущем году.
    Напомним, за последний год пресса сообщала о заинтересованности в услугах ведущего футболиста дортмундцев со стороны «Баварии», «Барселоны» и «Арсенала».

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    Источник: Sports.ru

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    01.07.2015 21:33
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    Комментарии (32)
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    alboro
    1435782690
    Браво
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    kkomov
    1435784261
    ух ты, как же хорошо!
    Ответить
    FRZZ
    1435815183
    Отлично для Дортмунда и для него самого. Дома всегда лучше, если даже платят меньше.
    Ответить
    Triem
    1435819969
    Илкай поступил мудро, ну а за Боруссию очень рад!
    Ответить
    Die Roten
    1435823389
    я же говорил.он останется.
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    weinmar
    1435825064
    А где приставка \"Официально\"?
    Ответить
    Selim Yavuz
    1435828248
    думаю от этого никто не расстроен
    Ответить
    DonnyDarko
    1435851170
    хорошая новость,нечего ему в других чемпионатах делать,БД он сейчас очень как нужен
    Ответить
    Сливки общества
    1435964751
    А вони-то было. С самого начала только такой исход и мог быть.
    Ответить
    ologreds
    1694997685
    numo434551
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