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    Коноплянка близок к переходу в «Атлетико»

    Похоже, подходит к окончанию история с переходом в западный клуб полузащитника днепропетровского «Днепра» Евгения Коноплянки.За украинцем в это межсезонье охотилось около десятка сильных европейских клубов, но только сейчас наступила ясность с будущим футболиста.

    Евгений с отцом пребывают в Мадриде, где проживают в одном из элитных районов города. Сегодня в офисе мадридского «Атлетико» был замечен Олег Коноплянка, являющийся агентом своего сына, а также Хуан Гато, представляющий интересы Евгения в Испании, стороны улаживают последние формальности по подписанию контракта.

    Украинец в «Атлетико» должен заменить турка Арда Турана, который может покинуть команду уже в это межсезонье.

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    Источник: СПОРТ.UA

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    01.07.2015 20:43
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    Комментарии (61)
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    Бромгексин
    1435787659
    если так то было бы хорошо
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    Lionel Messi-10
    1435802896
    Атлетико отлично усиливается))) Уххх, с нетерпением жду новый сезон)
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    mmkk
    1435810914
    Умный футболист,приятно смотреть как он играет.Желаю ему успеха в Европе.
    Ответить
    bestolochch
    1435813613
    Это ему повезло, если получится!
    Ответить
    Andrey-KScamapa
    1435814665
    Отличный вариант для него!
    Ответить
    FRZZ
    1435815012
    Сможет ли он заменить Арду Туран?
    Ответить
    vitya valdes
    1435818007
    даже если увижу надпись \"официально\" не поверю, пока не увижу Евгения в футболке клуба! Достала уже эта сага...
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    Selim Yavuz
    1435839650
    на лавочку
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    Serg_Diamond
    1435868664
    Почитав твиты \"трансферного эксперта\" и еще кое-что я пришел к следующему выводу. Коноплянка и его отец действительно жили в Мадриде с субботы почти неделю прячась от всех в окрестностях Мадрида и общался с техническим и спортивным директором Атлетико и они уже почти ударили по рукам, но в последний момент вмешался Диего Симеоне и наложил свое вето на этот трансфер, видимо посчитав кандидатуру Коноплянки не соответствующей высоким требованиям, предъявляемым к игроку Атлетико на данной позиции. И им пришлось опять не солоно хлебавши поджав хвосты вернуться в Севилью, которую они уже раньше \"матросили и бросили\" и которая ранее недвусмысленно заявляла, что не желает дальше обсуждать этот трансфер, но видимо Коноплянкам пришлось для убедительности своих доводов пойти на какие-то уступки. От себя добавлю, Вам не кажется, что Коноплянка нечто вроде Артема Дзюбы, в том смысле, что он может отлично играть с середняками национального чемпионата но может легко растеряться в чужой для него атмосфере, где он уже не \"дитя индиго\", а просто один из многих, далеко не лучший из них
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    ologreds
    1694997686
    numo434548
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