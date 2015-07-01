«Гамбург» выкупил Холтби у «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» Льюис Холтби останется в «Гамбурге», за который играл на правах аренды в прошлом сезоне. Немецкий клуб окончательно выкупил права на игрока за 6,5 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года.



24-летний футболист перешел в «Тоттенхэм» в января 2013 года, проведя за лондонский клуб 41 матч.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!