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    «Гамбург» выкупил Холтби у «Тоттенхэма»

    Полузащитник «Тоттенхэма» Льюис Холтби останется в «Гамбурге», за который играл на правах аренды в прошлом сезоне. Немецкий клуб окончательно выкупил права на игрока за 6,5 миллионов евро. Контракт рассчитан на три года.

    24-летний футболист перешел в «Тоттенхэм» в января 2013 года, проведя за лондонский клуб 41 матч.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2015 18:18
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    Комментарии (23)
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    Gannibal45
    1435767228
    такие надежды подавал до перехода к Шпорам
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    ZeuSS
    1435767867
    Отлично
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    Adler angriff
    1435771549
    Германия > Англия
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    Vaart23
    1435772105
    Удачи ему!
    Ответить
    alexov222
    1435772398
    он мне нравился своим желанием играть,одного желания оказалось мало. в гамбурге он тоже вроде частенько на скамейке сидел
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    nahan
    1435772456
    Нашел себя парень...
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    Он-моя жизнь
    1435780471
    Хьайваны,как такого игрока можно было продавать?????? Слов нет,бесит уже
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    cannongun
    1435819347
    спасибо и успехов!
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    Die Roten
    1435823305
    если в гамбурге ничего не измениться.то через год холтби не будет там.
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    ologreds
    1694997686
    numo434540
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