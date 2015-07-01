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    • Дистен стал игроком «Борнмута» на правах свободного агента

    Дистен стал игроком «Борнмута» на правах свободного агента

    Защитник «Эвертона» Сильвен Дистен подписал контракт с «Борнмутом», клубом-новичком английской премьер-лиги.

    37-летний француз покинул «Эвертон» по истечении контракта и перешел в «Борнмут» на правах свободного агента. Соглашение защитника рассчитано на 1 год.

    Дистен сыграл в 13 матчах чемпионата Англии, но результативными действиями не отметился.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.07.2015 16:36
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    Комментарии (9)
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    Vilent
    1435761064
    Ага, а вот и новое имя автора на бомбардире появилось: Лукьянченко Ульяна. Кстати, симпатичная девушка. А весь состав соккера с сегодняшнего дня весь в \"добровольном\" отпуске. Т.е. сайт хоть и называется пока соккер.ру, но на деле он с сегодняшнего дня бомбардир.ру. С 1 августа эти два сайта будут существовать параллельно: Соккер.ру со старой командой (Станислав Горин, Вадим Багров, Дмитрий Герасимов и др.) и новый бомбардир.ру с Лукьянченко Ульяной и др.
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    Carol
    1435761592
    Хорошего дебюта Борнмуту в АПЛ!!!
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    Albatross
    1435763845
    Должен помочь опытом новичкам АПЛ.
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    Петр 1
    1435765262
    подготовка к пенсии
    Ответить
    ДСА
    1435769576
    Сомнительное усиление.
    Ответить
    nahan
    1435770866
    Однозначно, усиление для новичка лиги.
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    Воин трои
    1435775829
    Хорошего сезона Кэп
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    MICRO ICE
    1436012268
    удачи, скала Сильвен)
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    ologreds
    1694997686
    numo434537
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