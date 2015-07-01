Дистен стал игроком «Борнмута» на правах свободного агента

Защитник «Эвертона» Сильвен Дистен подписал контракт с «Борнмутом», клубом-новичком английской премьер-лиги.



37-летний француз покинул «Эвертон» по истечении контракта и перешел в «Борнмут» на правах свободного агента. Соглашение защитника рассчитано на 1 год.



Дистен сыграл в 13 матчах чемпионата Англии, но результативными действиями не отметился.



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