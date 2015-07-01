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    МакГиди может вернуться в «Селтик»

    Полузащитник английского «Эвертона» Айден МакГиди хотел бы продолжить карьеру в другом клубе. Им вполне может стать шотландский «Селтик», за который ирландец уже выступал ранее. Но сделка может не состояться из-за больших финансовых аппетитов футболиста.

    В прошлом сезоне АПЛ МакГиди выходил в стартовом составе лишь десять раз.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    01.07.2015 11:24
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    Комментарии (35)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    nahan
    1435753893
    Зря ушёл из Спартака...
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    nik52
    1435755176
    он думал что будет и там валять дурака ,как в России.
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    Блоссия
    1435757412
    Нет надежного источника этой информации.
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    Петр 1
    1435765967
    испортили в спартаке такого игрока! не первого, впрочем.
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    salaga
    1435776480
    Больше нечем заняться, как только отслеживать передвижения МакГиди.
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    Lucius Vorenus
    1435783023
    круто
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    Супервайзер
    1435783154
    Мак Гиди любит шотландский Селтик...и английские фунты.
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    Die Roten
    1435826466
    пусть переходит.больще будет играть.
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    pin_y
    1435831199
    На счёт денег они жадные!!!!
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    ologreds
    1694997688
    numo434520
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