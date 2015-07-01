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    «Спартак» не оставляет попыток приобрести Зе Луиса

    Московский «Спартак» продолжает предпринимать попытки заполучить форварда португальской «Браги» Зе Луиса. Накануне, по сообщениям португальской прессы, россияне сделали новое предложение, стоимость которого составляет 6,5 миллионов евро, что на полтора миллиона превышает предыдущее. Прежняя сумма не устроила президента «Браги» Антонио Сальвадора, хотя сам футболист согласился на переезд в Россию. Контракт Зе Луиса с нынешнем клубом истекает в следующем году.

    В предыдущем сезоне игрок сборной Кабо-Верде провел 20 игр и забил 8 мячей.

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    Источник: Record

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    01.07.2015 10:25
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    Комментарии (63)
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    Блоссия
    1435757905
    Посмотрим.
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    RIR68
    1435758962
    тоже в журнале по фотке присмотрели?
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    Петр 1
    1435761751
    зря он решил с футболом завязать - деклассирует его спартак как многих до него.
    Ответить
    Adler angriff
    1435766926
    До чего же жадные свиньи.
    Ответить
    112910415
    1435769459
    сомнительно как-то
    Ответить
    Петр 1
    1435771922
    их в дверь, они в окно
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    никита001
    1435773507
    Ловить нет смысла. Всегда готов к диалогу. А насчет кадров - лукавишь. Аршавин и Кержаков где? Кто третий вратарь Зенита?
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    Рожден в СССР
    1435774849
    зачахнет в спаме
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    alex_grimberg
    1435793436
    Эменике верните!!!!
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    ologreds
    1694997688
    numo434515
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