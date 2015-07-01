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    Сакки: «Погба больше подходит «Барселоне», чем «Реалу»

    Знаменитый итальянский тренер Арриго Сакки поделился своим мнением о полузащитники «Ювентуса» Поле Погба, которого сватают в два испанских суперклуба и которому прочат статус лучшего футболиста мира.

    «Погба продолжает прогрессировать. Ему 22 года, а он уже интересен очень многим командам. Француз поистине может войти в историю футбола. Он мне напоминает Франка Райкарда – по физическим кондициям, по технике. Погба силен как в середине поля, так и в атаке. Считаю, что играть в «Барселоне» ему будет проще и удобнее, чем в «Реале». И я вообще не думаю, что Погба интересен «сливочным». Впрочем, с президентом Пересом я этот вопрос не обсуждал», – сказал Сакки.

    В минувшей кампании «Серии А» Погба сыграл 26 матчей и отличился 8 раз.

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    Источник: Mundodeportivo

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    01.07.2015 10:07
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    Комментарии (41)
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    OneUtd
    1435745270
    Барселоне больше всего подходит чилиец Хара.
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    catalan_from_baku
    1435748386
    Этой Барселоне однозначно нужен такой игрок как Погба.
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    nahan
    1435753156
    То же самое, что Милану больше подходит Анчелотти, чем Сакки. Лучше бы помолчал...
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    Mr Abdullaev
    1435754023
    Тож так думаю
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    рус фан
    1435758397
    Если в Реал придет Погба, то Бенитес будет вынужден заставить отрабатывать его в обороне больше чем он в Юве это делает, в Барсе с наличием Маскерано и Бускетса будет ему по проще казалось бы, но тогда Ракитич на скамейку, а ведь он провел отличный сезон.
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    barcelonistas
    1435758743
    Игрок классный, но больше 50 отдавать за него \"Барсе\" не стоит...
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    Galaxy real way
    1435761467
    Не нужен он Реалу, пусть идет к Барсе.
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    Den Bull
    1435775403
    Там есть Месси.
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    Funny_Smailik
    1435823637
    Да заберите вы вашего погба, нафиг не нужен.
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    ologreds
    1694997688
    numo434513
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