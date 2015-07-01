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    Окампос стал полноценным игроком «Марселя»

    Полузащитник «Монако» Лукас Окампос, проведший вторую половину сезона 2014|2015 в аренде в «Марселе», стал полноправным футболистом южан. Аргентинец уже прошел медицинское обследование и в скором времени поставит подпись под долгосрочным контрактом с клубом.

    В минувшей кампании «Лиги 1» Окампос сыграл 31 игру и забил трижды.

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    Источник: ФК «Марсель»

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    01.07.2015 09:43
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    Комментарии (6)
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    sir_Alex
    1435736691
    Удачи ему в Марселе
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    Albatross
    1435742400
    Неординарный талантливый игрок. Еще не раскрылся.
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    1435744287
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    nahan
    1435752883
    Правильно сделал, удачи таланту.
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    Sevastopol-www
    1436016081
    Новый клуб, новые задачи...
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    ologreds
    1694997688
    numo434511
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