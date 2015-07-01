«Милан» и «Шахтер» ведут переговоры по Луису Адриано

Итальянский «Милан» сейчас ведет активные переговоры с донецким «Шахтером» о приобретении нападающего украинцев Луиса Адриано. 31 декабря бразилец станет свободным агентом, но миланцы желают приобрести игрока именно летом. «Горняки», в свою очередь, требуют в качестве отступных 8 миллионов евро.



Также сообщалось, что претендентами на Адриано являются «Арсенал», «Рома» и «Фенербахче».



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