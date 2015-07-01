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    «Милан» и «Шахтер» ведут переговоры по Луису Адриано

    Итальянский «Милан» сейчас ведет активные переговоры с донецким «Шахтером» о приобретении нападающего украинцев Луиса Адриано. 31 декабря бразилец станет свободным агентом, но миланцы желают приобрести игрока именно летом. «Горняки», в свою очередь, требуют в качестве отступных 8 миллионов евро.

    Также сообщалось, что претендентами на Адриано являются «Арсенал», «Рома» и «Фенербахче».

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    01.07.2015 08:36
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    Комментарии (29)
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    sir_Alex
    1435736866
    Зачем он \"Милану\"?
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    Goosfraba
    1435739335
    Бегут из Украины ведущие игроки чемпионата...
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    Ac Milan Champion
    1435741365
    Он очень хороший игрок если трансфер состоиться то это безаговорочно усиление для Великого Милана!Не забывайте он минумшем в сезоне в лиги чемпионов стал лучшим бомбардиром в груповом этапе! Да и всего на один гола меньше забил Роналду Месси и Неймара у которых по 10 мячей да сыграл он меньше матчей там чем они все трое)) поэтому 8 лямов за него это копейки нужно брать не задумываясь!
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    polc72
    1435744520
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    hangvay
    1435750100
    +
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    commando
    1435750463
    Ужас,какой ужас,от Мунтари избавились,Бонеру проводили,Эссьен уехал,теперь что,обратно сброд собирать,какой Адриано..
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    nahan
    1435752428
    Классный игрок, нужно брать.
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    Axidan
    1435780550
    Уж лучше в Арсенал, или Рому, на крайняк..
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    Sevastopol-www
    1436015214
    Уже договорились обо всём...
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    ologreds
    1694997688
    numo434505
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