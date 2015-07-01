Гарай вошел в список возможных приобретений «Ювентуса»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай вошел в шорт-лист туринского «Ювентуса» на приобретения этим летом. Итальянцы желают укрепить центр обороны и составили список из нескольких защитников, один из которых, вероятно, пополнит «старую синьору». Помимо аргентинца туда вошли Тиаго Силва (ПСЖ), Мехди Бенатиа («Бавария»), Диего Годин («Атлетико») и Аймен Абденнур («Монако»).



В минувшем сезоне РФПЛ Гарай отыграл 26 игр и сумел однажды отличиться.



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