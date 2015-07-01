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    Гарай вошел в список возможных приобретений «Ювентуса»

    Защитник санкт-петербургского «Зенита» Эсекьель Гарай вошел в шорт-лист туринского «Ювентуса» на приобретения этим летом. Итальянцы желают укрепить центр обороны и составили список из нескольких защитников, один из которых, вероятно, пополнит «старую синьору». Помимо аргентинца туда вошли Тиаго Силва (ПСЖ), Мехди Бенатиа («Бавария»), Диего Годин («Атлетико») и Аймен Абденнур («Монако»).

    В минувшем сезоне РФПЛ Гарай отыграл 26 игр и сумел однажды отличиться.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    01.07.2015 08:22
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    Комментарии (31)
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    Bianconeri22
    1435738742
    Бенатиа или Годин, было бы отлично.
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    spartach n1
    1435740746
    Спасайся пока не поздно, а то скоро в Бруну Алвеша превратишся, или Нету !
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    Albatross
    1435742126
    Только в случае ухода Бонуччи в Реал. Так что, вряд ли.
    Ответить
    Вакханалия
    1435742561
    Гарай, беги из бомжеклуба! Вперёд Спартак!
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    polc72
    1435744647
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    nahan
    1435752312
    Зенит не расстанется с Гараем.
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    UFO-ZETA
    1435753184
    \"Зенит\" не отпустит, если только за большие деньги, которые \"Ювентус\" вряд ли будет готов отдать.
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    рус фан
    1435757834
    Если Реал заплатит за Бонуччи 30 млн предлагаю Юве передать их сразу нам в Зенит и не меньше.
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    Sevastopol-www
    1436015305
    Обширный список получился
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    ologreds
    1694997688
    numo434503
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