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    «Наполи» хочет расстаться с Мертенсом

    Итальянский «Наполи» близок к тому, чтобы этим летом расстаться со своим полузащитником Дрисом Мертенсом. Инициативу продать бельгийца выразил лично новый главный тренер команды Маурицио Сарри. Напомним, ранее появлялась информация, что неаполитанцы также могут расстаться с Хосе Кальехоном, которого активно зазывает к себе «Атлетико».

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    Источник: Football Italia

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    01.07.2015 08:14
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    Комментарии (11)
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    luke-c1
    1435728184
    Помню как он нашу сборную по правому флангу разрыва, Комбаров его взглядом провожал.
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    Cool-Kurt Angle
    1435728589
    такой игрок уж точно не должен остаться без клуба,в Милан его ) P.S. уже и в разделе новостей про этот бомбардир.ру пишут....смысл менять названия?)или это опять взломали соккер?
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    Juventus21
    1435730775
    Мертенс игрок настроения, поэтому и ясно, что Сарри хочет продать его.
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    sir_Alex
    1435738155
    Новая метла
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    Alcaron
    1435742329
    вот глупцы
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    кермет
    1435747568
    в великая рома квааа
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    nahan
    1435752225
    Изменения в Наполи будут, подождем развития событий.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436015465
    Тренеру виднее...
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    ologreds
    1694997688
    numo434502
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