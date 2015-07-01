«Наполи» хочет расстаться с Мертенсом

Итальянский «Наполи» близок к тому, чтобы этим летом расстаться со своим полузащитником Дрисом Мертенсом. Инициативу продать бельгийца выразил лично новый главный тренер команды Маурицио Сарри. Напомним, ранее появлялась информация, что неаполитанцы также могут расстаться с Хосе Кальехоном, которого активно зазывает к себе «Атлетико».



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