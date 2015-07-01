ПСЖ сделал предложение киевскому «Динамо» по Ярмоленко

Французский гранд ПСЖ отправил в киевское «Динамо» конкретное предложение о приобретении полузащитника команды Андрея Ярмоленко, информирует украинский телеканал ICTV. Больше в стан бело-голубых по поводу именно этого футболиста никто не обращался. Сумма, при наличии которой «Динамо» готово отпустить Ярмоленко, составляет 20 миллионов евро. Сам Андрей уже заявлял, что желает покинуть Киев.



За годы выступления за «Динамо» (с 2007-го) хавбек провел 172 матча и забил 68 мячей.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!