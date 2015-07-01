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    ПСЖ сделал предложение киевскому «Динамо» по Ярмоленко

    Французский гранд ПСЖ отправил в киевское «Динамо» конкретное предложение о приобретении полузащитника команды Андрея Ярмоленко, информирует украинский телеканал ICTV. Больше в стан бело-голубых по поводу именно этого футболиста никто не обращался. Сумма, при наличии которой «Динамо» готово отпустить Ярмоленко, составляет 20 миллионов евро. Сам Андрей уже заявлял, что желает покинуть Киев.

    За годы выступления за «Динамо» (с 2007-го) хавбек провел 172 матча и забил 68 мячей.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2015 07:59
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    Комментарии (33)
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    Albatross
    1435742048
    В запасные идет.
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    n1ger0k
    1435747635
    нормальный показать забитых мячей для УПЛ
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    nahan
    1435752093
    Ярмоленко влился бы в состав ПСЖ.
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    рус фан
    1435757381
    Ярмоленко давно пора было ехать в Европу играть, как и Коноплянке к слову.
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    NEOn13
    1435761946
    вали, беги
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    Axidan
    1435780415
    Отличный вариант для Андрея. Чемпионат среднего класса, топовый клуб, стабильно выступающий в ЛЧ каждый сезон. То, что доктор прописал!
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    dimagas1
    1435833764
    Отлично....будет ему куда расти.
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    Sevastopol-www
    1436015609
    Много просят...
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    Juventus 32
    1436187174
    Оказалось - брехня.
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