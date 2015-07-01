Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Бентеке отказал «Тоттенхэму»

    Форвард английской «Астон Виллы» Кристиан Бентеке отверг предложение лондонского «Тоттенхэма» о переходе в стан «шпор». Причина, как сообщается в том, что бельгиец не видит эту команду в числе претендентов на четверку АПЛ, а потому не хочет переходить в клуб, который не является грандом. Поговаривают, в конечном счете Бентеке все-таки сменит команду, а именно пополнит ряды «Ливерпуля».

    В предыдущей кампании нападающий провел 15 мячей в чужие ворота.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2015 07:48
    Рекомендуем
    Комментарии (37)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    nnbb199O
    1435739086
    никто не хочет играть в курятнике )) логично однако...
    Ответить
    bfd
    1435739590
    Лучше бы он шёл в курятник
    Ответить
    Albatross
    1435742003
    Ждет, когда Балотелли продадут.
    Ответить
    Чакир - UTD
    1435743743
    Тоесть он видит ливер в топ-4?) Ахахахах ))) ему не кажется что томехэм и ливергемптон это обычные середняки ,которые могут претендовать на...6 место в АПЛ и кубок лиги)) Если перейти куда-то ,то в Саунтгемптон
    Ответить
    nahan
    1435751961
    Давай в Ливерпуль.
    Ответить
    DXTK
    1435757423
    Да он в Шпорах и не нужен, Адебайора губастого хватает, у команды есть Кейн этого хватит чтобы забивать и в 5 оказаться. Бентеке и Ливерпулю откажет будет ждать вызова со стороны большой 4 по итогам сезона, для МЮ вполне бы подошел, без всякой эронии говорю. Мог бы и в Челси на место Реми или Мойзеса, которго можно было бы уже продать в Сток. Если Бентеке хочет играть в гранде то тогда Остину место в Реале.
    Ответить
    Tott_Hot
    1435769740
    до слез...
    Ответить
    spartacus333
    1435770380
    давай, только ливер в топ 4 еще лет десять входить будет. к тому времени бентеке закончит.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1436015106
    \"Шпоры\" не хочет примерять...
    Ответить
    ologreds
    1694997688
    numo434500
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+