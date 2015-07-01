Бентеке отказал «Тоттенхэму»

Форвард английской «Астон Виллы» Кристиан Бентеке отверг предложение лондонского «Тоттенхэма» о переходе в стан «шпор». Причина, как сообщается в том, что бельгиец не видит эту команду в числе претендентов на четверку АПЛ, а потому не хочет переходить в клуб, который не является грандом. Поговаривают, в конечном счете Бентеке все-таки сменит команду, а именно пополнит ряды «Ливерпуля».



В предыдущей кампании нападающий провел 15 мячей в чужие ворота.



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