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    Вахид Халилходжич - статистика

    Тренер
    Имя Вахид
    Фамилия Халилходжич
    Гражданство Босния и Герцеговина
    Дата рождения 15 мая 1952
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Марокко 4 1 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.06.2022 США 3 : 0 Марокко
    27.09.2022 Парагвай 0 : 0 Марокко
    23.09.2022 Марокко 2 : 0 Чили
    20.08.2022 Катар 2 : 2 Марокко
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