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Франция. Лига 2
Команды
Нант
Вахид Халилходжич
Статистика
Вахид Халилходжич - статистика
Нант
Босния и Герцеговина
15 мая 1952 (74)
Тренер
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
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Команда
И
В
П
Н
Нант
11
2
6
3
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 7 тур
Булонь
1 : 2
19.09.2026
Нант
Франция. Лига 2, 6 тур
Сошо
1 : 0
12.09.2026
Нант
Франция. Лига 2, 5 тур
Нант
1 : 0
07.09.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 4 тур
Генгам
3 : 3
29.08.2026
Нант
Франция. Лига 2, 3 тур
Нант
2 : 5
22.08.2026
Родез
Франция. Лига 2, 2 тур
Лаваль
2 : 1
14.08.2026
Нант
Франция. Лига 2, 1 тур
Нант
0 : 1
08.08.2026
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