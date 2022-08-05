Марко Барони - статистика
Тренер
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Барони
|Команда
|Лечче
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|11 сентября 1963
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Барони
|Команда
|Лечче
|Гражданство
|Италия
|Дата рождения
|11 сентября 1963
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.03.2023
|Фиорентина
|1 : 0
|Лечче
|Италия. Серия А, 27 тур
|03.04.2023
|Эмполи
|1 : 0
|Лечче
|Италия. Серия А, 28 тур
|07.04.2023
|Лечче
|1 : 2
|Наполи
|Италия. Серия А, 29 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Лечче
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Матч
|05.08.2022
|Лечче
|2 : 3
|Циттаделла