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    Марко Барони - статистика

    Тренер
    Имя Марко
    Фамилия Барони
    Команда Лечче
    Гражданство Италия
    Дата рождения 11 сентября 1963
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.03.2023 Фиорентина 1 : 0 Лечче Италия. Серия А, 27 тур
    03.04.2023 Эмполи 1 : 0 Лечче Италия. Серия А, 28 тур
    07.04.2023 Лечче 1 : 2 Наполи Италия. Серия А, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лечче 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.08.2022 Лечче 2 : 3 Циттаделла
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