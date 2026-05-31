Статистика по турнирам

Испания. Сегунда 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига Европы 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Испания. Сегунда 2014/2015 Испания. Кубок 2012/2013 Испания. Примера 2012/2013 Испания. Кубок 2011/2012 Испания. Кубок 2010/2011 Испания. Примера 2010/2011 Испания. Примера 2009/2010 Испания. Кубок 2008/2009 Испания. Примера 2008/2009 Испания. Примера 2007/2008