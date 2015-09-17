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    Мацей Скоржа - статистика

    Тренер
    Имя Мацей
    Фамилия Скоржа
    Гражданство Польша
    Дата рождения 10 января 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Лех 5 0 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.09.2015 Лех 0 : 0 Белененсеш
    01.10.2015 Базель 2 : 0 Лех
    05.11.2015 Лех 0 : 2 Фиорентина
    26.11.2015 Белененсеш 0 : 0 Лех
    10.12.2015 Лех 0 : 1 Базель
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