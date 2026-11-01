Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игорь Ковалевич - статистика

Неман
Беларусь
3 февраля 1968 (58)
Тренер
Статистика Новости
Матчи за последние 30 дней
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
0 : 2
14.10.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Неман
3 : 0
10.10.2026
Барановичи
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Неман
27
14
9
4
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
0 : 2
14.10.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Неман
3 : 0
10.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Ислочь
1 : 2
19.09.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Неман
1 : 0
12.09.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Белшина
2 : 2
06.09.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
29.08.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Нафтан
0 : 2
22.08.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Неман
2 : 1
15.08.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Витебск
1 : 0
08.08.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Гомель
1 : 1
11.07.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Неман
0 : 1
04.07.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Днепр
2 : 0
28.06.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Неман
1 : 3
21.06.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Динамо-Брест
1 : 3
13.06.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Неман
1 : 2
30.05.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Барановичи
1 : 2
24.05.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
15.05.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
09.05.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Неман
2 : 1
02.05.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
24.04.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Неман
3 : 1
18.04.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
0 : 1
10.04.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Неман
2 : 0
04.04.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
0 : 0
21.03.2026
БАТЭ
Главные новости
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
22:11
1
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
21:25
1
Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
20:51
2
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
11
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
5
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+