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    Игорь Ковалевич - статистика

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Николаевич
    Фамилия Ковалевич
    Команда Неман
    Гражданство Белоруссия
    Дата рождения 3 февраля 1968
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    02.04.2023 Неман 0 : 1 Шахтер Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    09.04.2023 Гомель 3 : 3 Неман Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
    Статистика по турнирам
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