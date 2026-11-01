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Аргентина. Примера
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Бока Хуниорс
Родолфо Арруабаррена
Статистика
Родолфо Арруабаррена - статистика
Бока Хуниорс
Аргентина
20 июля 1975 (51)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Васко да Гама
1 : 3
21.10.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Копа Судамерикана, 1/2 финала
Бока Хуниорс
0 : 1
14.10.2026
Васко да Гама
Аргентина. Примера, 12 тур
Институто
2 : 2
10.10.2026
Бока Хуниорс
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Копа Судамерикана 2026
Команда
И
В
П
Н
Бока Хуниорс
15
8
1
6
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Институто
2 : 2
10.10.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 11 тур
Бока Хуниорс
3 : 0
03.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 10 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
20.09.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 9 тур
Бока Хуниорс
3 : 1
12.09.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 8 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
2 : 2
05.09.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 7 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
29.08.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 6 тур
Расинг Клуб
1 : 1
24.08.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 5 тур
Платенсе
1 : 1
16.08.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 4 тур
Бока Хуниорс
1 : 1
09.08.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 2 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
06.08.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 3 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 2
02.08.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1 тур
Депортиво Риестра
3 : 0
27.07.2026
Бока Хуниорс
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