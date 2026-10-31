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Вторая Лига Б группа 3
Команды
СКА-Хабаровск-2
Марат Хозиев
Статистика
Марат Хозиев - статистика
СКА-Хабаровск-2
Россия
21 марта 1982 (44)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Волна
3 : 3
31.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
2 : 0
17.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
10.10.2026
Квант
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 2026
Команда
И
В
П
Н
СКА-Хабаровск-2
18
5
11
2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Волна
3 : 3
31.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
2 : 0
17.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
10.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
26.09.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Родина-М
3 : 2
19.09.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
СКА-Хабаровск-2
1 : 3
12.09.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Зенит
2 : 1
05.09.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 0
29.08.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Строгино
1 : 2
22.08.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Сатурн
1 : 0
15.08.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
08.08.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Спартак Т
2 : 0
01.08.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Авангард
1 : 2
25.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Рязань
3 : 0
04.07.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 2
27.06.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 1 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 3
28.03.2026
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