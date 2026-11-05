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Бразилия. Серия А
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Ботафого
Франклим Карвалью
Статистика
Франклим Карвалью - статистика
Ботафого
Португалия
30 марта 1987 (39), Коимбра
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коритиба
0 : 0
12.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 29 тур
Ботафого
1 : 2
08.10.2026
Васко да Гама
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Копа Судамерикана 2026
Команда
И
В
П
Н
Ботафого
26
8
9
9
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Ботафого
1 : 0
18.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Коритиба
0 : 0
12.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 29 тур
Ботафого
1 : 2
08.10.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
3 : 2
17.09.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
3 : 0
30.08.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
2 : 3
25.08.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
1 : 0
17.08.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ботафого
1 : 1
09.08.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Крузейро
0 : 1
26.07.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 4 тур
Ботафого
0 : 0
24.07.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 19 тур
Ботафого
2 : 1
17.07.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 18 тур
Баия
2 : 1
30.05.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 17 тур
Сан-Паулу
1 : 1
23.05.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 16 тур
Ботафого
3 : 1
17.05.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
10.05.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
1 : 2
02.05.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ботафого
2 : 2
26.04.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 12 тур
Шапекоэнсе
1 : 4
19.04.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ботафого
2 : 2
12.04.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 10 тур
Васко да Гама
1 : 2
05.04.2026
Ботафого
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