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Кипр. Первый дивизион
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Красава ЕНИ
Константинос Ростантис
Статистика
Константинос Ростантис - статистика
Красава ЕНИ
Кипр
1 февраля 1976 (50), Никосия
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 1
24.10.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Команда
И
В
П
Н
Красава ЕНИ
8
1
4
3
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 1
24.10.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония
4 : 1
20.09.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Красава ЕНИ
0 : 1
14.09.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Омония Арадипу
2 : 1
05.09.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Красава ЕНИ
0 : 3
28.08.2026
Омония 29-го мая
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