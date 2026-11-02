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Колумбия. Примера А
Команды
Альянца
Уберт Бодхерт
Статистика
Уберт Бодхерт - статистика
Альянца
Колумбия
17 января 1972 (54)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Колумбия. Примера А, 17 тур
Индепендьенте
2 : 1
02.11.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 5 тур
Онсе Кальдас
1 : 0
29.10.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 16 тур
Альянца
1 : 0
26.10.2026
Интернасьонал де Богота
Колумбия. Примера А, 15 тур
Депортиво Пасто
0 : 1
20.10.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 14 тур
Альянца
2 : 2
10.10.2026
Агилас Дорадас
Статистика по турнирам
Колумбия. Примера А 2026
Команда
И
В
П
Н
Альянца
36
8
17
11
Колумбия. Примера А, 17 тур
Индепендьенте
2 : 1
02.11.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 5 тур
Онсе Кальдас
1 : 0
29.10.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 16 тур
Альянца
1 : 0
26.10.2026
Интернасьонал де Богота
Колумбия. Примера А, 15 тур
Депортиво Пасто
0 : 1
20.10.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 14 тур
Альянца
2 : 2
10.10.2026
Агилас Дорадас
Колумбия. Примера А, 13 тур
Депортиво Кали
3 : 1
03.10.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 12 тур
Хагуарес де Кордоба
1 : 2
28.09.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 11 тур
Альянца
1 : 4
20.09.2026
Санта-Фе
Колумбия. Примера А, 3 тур
Бояка Чико
1 : 2
16.09.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 10 тур
Альянца
1 : 0
13.09.2026
Атлетико Хуниор
Колумбия. Примера А, 9 тур
Америка
3 : 0
04.09.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 8 тур
Альянца
1 : 5
30.08.2026
Атлетико Насьональ
Колумбия. Примера А, 7 тур
Кукута Депортиво
1 : 0
26.08.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 6 тур
Альянца
0 : 0
22.08.2026
Депортиво Перейра
Колумбия. Примера А, 4 тур
Альянца
2 : 3
10.08.2026
Атлетико Букараманга
Колумбия. Примера А, 2 тур
Альянца
1 : 2
02.08.2026
Депортес Толима
Колумбия. Примера А, 1 тур
Альянца
1 : 1
27.07.2026
Форталеза
Колумбия. Примера А, 19 тур
Альянца
2 : 2
03.05.2026
Мильонариос
Колумбия. Примера А, 18 тур
Льянерос
0 : 0
27.04.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 17 тур
Альянца
0 : 1
20.04.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 16 тур
Интернасьонал де Богота
2 : 1
13.04.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 6 тур
Депортиво Перейра
2 : 3
06.04.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 15 тур
Альянца
0 : 0
02.04.2026
Депортиво Пасто
Колумбия. Примера А, 14 тур
Агилас Дорадас
1 : 0
28.03.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 13 тур
Альянца
1 : 0
23.03.2026
Депортиво Кали
Колумбия. Примера А, 12 тур
Альянца
1 : 0
20.03.2026
Хагуарес де Кордоба
Колумбия. Примера А, 11 тур
Санта-Фе
1 : 1
15.03.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 10 тур
Атлетико Хуниор
1 : 1
06.03.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 9 тур
Альянца
0 : 3
01.03.2026
Америка
Колумбия. Примера А, 8 тур
Атлетико Насьональ
3 : 0
22.02.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 7 тур
Альянца
1 : 1
18.02.2026
Кукута Депортиво
Колумбия. Примера А, 5 тур
Альянца
1 : 1
09.02.2026
Онсе Кальдас
Колумбия. Примера А, 4 тур
Атлетико Букараманга
5 : 0
01.02.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 3 тур
Альянца
1 : 1
29.01.2026
Бояка Чико
Колумбия. Примера А, 2 тур
Депортес Толима
2 : 0
24.01.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 1 тур
Форталеза
1 : 0
17.01.2026
Альянца
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