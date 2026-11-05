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Перу. Лига 1
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Университарио
Хавьер Рабаналь
Статистика
Хавьер Рабаналь - статистика
Университарио
Испания
19 апреля 1979 (47)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Перу. Лига 1, 14 тур
Университарио
2 : 2
05.11.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Атлетико Грау
1 : 3
01.11.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 13 тур
Университарио
3 : 0
25.10.2026
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 12 тур
Альянса Атлетико
1 : 4
18.10.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 11 тур
Университарио
2 : 2
11.10.2026
Мельгар
Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2026
Перу. Лига 1 2026
Команда
И
В
П
Н
Университарио
6
1
2
3
Кубок Либертадорес, 6 тур
Университарио
0 : 0
27.05.2026
Депортес Толима
Кубок Либертадорес, 5 тур
Насьональ
0 : 0
21.05.2026
Университарио
Кубок Либертадорес, 4 тур
Кокимбо Унидо
2 : 1
08.05.2026
Университарио
Кубок Либертадорес, 3 тур
Университарио
4 : 2
30.04.2026
Насьональ
Кубок Либертадорес, 2 тур
Университарио
0 : 2
15.04.2026
Кокимбо Унидо
Кубок Либертадорес, 1 тур
Депортес Толима
0 : 0
08.04.2026
Университарио
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