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Япония. Джей-лига
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ДЖЕФ Юнайтед
Йосиюки Кобаяси
Статистика
Йосиюки Кобаяси - статистика
ДЖЕФ Юнайтед
Япония
27 января 1978 (48)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Япония. Джей-лига, 13 тур
ДЖЕФ Юнайтед
3 : 0
01.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 12 тур
Сересо Осака
2 : 2
25.10.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Япония. Джей-лига, 11 тур
Урава Рэд Даймондс
3 : 2
21.10.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Япония. Джей-лига, 10 тур
ДЖЕФ Юнайтед
0 : 0
17.10.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 9 тур
ДЖЕФ Юнайтед
1 : 1
11.10.2026
В-Варен Нагасаки
Статистика по турнирам
Япония. Джей-лига 2026
Япония. Джей-лига 2026/2027
Команда
И
В
П
Н
ДЖЕФ Юнайтед
20
3
13
4
Япония. Джей-лига, 19th place
ДЖЕФ Юнайтед
1 : 2
06.06.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 19th place
Ависпа Фукуока
2 : 2
30.05.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Япония. Джей-лига, 18 тур
Касива Рейсол
4 : 2
23.05.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Япония. Джей-лига, 17 тур
ДЖЕФ Юнайтед
0 : 2
17.05.2026
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 16 тур
ДЖЕФ Юнайтед
0 : 2
10.05.2026
Матида Зельвия
Япония. Джей-лига, 15 тур
Токио
0 : 3
06.05.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Япония. Джей-лига, 14 тур
Урава Рэд Даймондс
2 : 0
02.05.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Япония. Джей-лига, 13 тур
ДЖЕФ Юнайтед
2 : 3
29.04.2026
Йокогама Маринос
Япония. Джей-лига, 12 тур
Кавасаки Фронтале
2 : 1
25.04.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Япония. Джей-лига, 11 тур
Токио Верди
1 : 0
18.04.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Япония. Джей-лига, 10 тур
ДЖЕФ Юнайтед
1 : 1
11.04.2026
Мито Холлихок
Япония. Джей-лига, 9 тур
ДЖЕФ Юнайтед
3 : 2
04.04.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 8 тур
Касима Антлерс
2 : 1
22.03.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Япония. Джей-лига, 7 тур
ДЖЕФ Юнайтед
1 : 2
18.03.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 6 тур
Йокогама Маринос
2 : 0
14.03.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Япония. Джей-лига, 5 тур
ДЖЕФ Юнайтед
2 : 1
07.03.2026
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 4 тур
Матида Зельвия
2 : 1
27.02.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Япония. Джей-лига, 3 тур
Мито Холлихок
1 : 1
22.02.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Япония. Джей-лига, 2 тур
ДЖЕФ Юнайтед
0 : 0
15.02.2026
Кавасаки Фронтале
Япония. Джей-лига, 1 тур
ДЖЕФ Юнайтед
0 : 2
07.02.2026
Урава Рэд Даймондс
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