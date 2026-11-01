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Япония. Джей-лига
Команды
В-Варен Нагасаки
Такуя Такаги
Статистика
Такуя Такаги - статистика
В-Варен Нагасаки
Япония
12 ноября 1967 (58)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Япония. Джей-лига, 13 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 2
01.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 12 тур
Урава Рэд Даймондс
1 : 0
25.10.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 11 тур
В-Варен Нагасаки
4 : 0
21.10.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 10 тур
Касима Антлерс
2 : 0
17.10.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 9 тур
ДЖЕФ Юнайтед
1 : 1
11.10.2026
В-Варен Нагасаки
Статистика по турнирам
Япония. Джей-лига 2026
Япония. Джей-лига 2026/2027
Команда
И
В
П
Н
В-Варен Нагасаки
20
8
10
2
Япония. Джей-лига, 17th place
Мито Холлихок
0 : 1
06.06.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 17th place
В-Варен Нагасаки
1 : 0
30.05.2026
Мито Холлихок
Япония. Джей-лига, 18 тур
Киото Санга
1 : 0
23.05.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 17 тур
В-Варен Нагасаки
2 : 2
17.05.2026
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 16 тур
Сересо Осака
3 : 2
09.05.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 15 тур
В-Варен Нагасаки
2 : 1
06.05.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 14 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 2
03.05.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 13 тур
Симидзу С-Палс
1 : 2
29.04.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 12 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 1
25.04.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 11 тур
Санфречче Хиросима
2 : 0
18.04.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 10 тур
Ависпа Фукуока
1 : 0
11.04.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 9 тур
В-Варен Нагасаки
0 : 3
05.04.2026
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 8 тур
Фаджано Окаяма
0 : 1
21.03.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 7 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 2
18.03.2026
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 6 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 0
15.03.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 5 тур
Гамба Осака
3 : 2
08.03.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 4 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 0
28.02.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 3 тур
Нагоя Грампус
1 : 3
21.02.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 2 тур
Виссел Кобе
2 : 0
13.02.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 1 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 3
06.02.2026
Санфречче Хиросима
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