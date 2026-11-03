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Уругвай. Примера
Команды
Альбион
Федерико Ниевес
Статистика
Федерико Ниевес - статистика
Альбион
Уругвай
14 января 1980 (46)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Уругвай. Примера, 13 тур
Альбион
0 : 0
03.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 12 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 3
24.10.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 11 тур
Альбион
2 : 1
18.10.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 10 тур
Серро Ларго
0 : 1
11.10.2026
Альбион
Статистика по турнирам
Уругвай. Примера 2026
Команда
И
В
П
Н
Альбион
35
13
14
8
Уругвай. Примера, 13 тур
Альбион
0 : 0
03.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 12 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 3
24.10.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 11 тур
Альбион
2 : 1
18.10.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 10 тур
Серро Ларго
0 : 1
11.10.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 9 тур
Альбион
3 : 2
03.10.2026
Дефенсор Спортинг
Уругвай. Примера, 8 тур
Монтевидео Уондерерс
2 : 1
29.09.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 7 тур
Альбион
1 : 3
20.09.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 6 тур
Пеньяроль
3 : 1
14.09.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 5 тур
Альбион
0 : 1
07.09.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 4 тур
Расинг М
1 : 0
31.08.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 3 тур
Альбион
2 : 3
21.08.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 2 тур
Серро
2 : 1
15.08.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 1 тур
Ливерпуль
1 : 0
08.08.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 7 тур
Альбион
2 : 2
01.08.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 6 тур
Альбион
0 : 1
17.07.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 5 тур
Депортиво Мальдонадо
1 : 1
11.07.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 4 тур
Прогресо
1 : 2
07.06.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 3 тур
Альбион
1 : 2
31.05.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 2 тур
Насьональ
1 : 0
24.05.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 1 тур
Альбион
0 : 0
18.05.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 15 тур
Данубио
0 : 1
09.05.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 14 тур
Альбион
3 : 2
04.05.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 13 тур
Депортиво Мальдонадо
1 : 2
25.04.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 12 тур
Альбион
6 : 1
18.04.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 11 тур
Монтевидео Сити Торке
0 : 1
11.04.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 10 тур
Альбион
2 : 2
05.04.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 9 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
01.04.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 8 тур
Альбион
2 : 1
25.03.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 7 тур
Хувентуд
0 : 1
22.03.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 6 тур
Альбион
0 : 1
15.03.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 5 тур
Прогресо
2 : 2
07.03.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 4 тур
Альбион
1 : 3
28.02.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
0 : 0
21.02.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 2 тур
Альбион
3 : 0
17.02.2026
Серро
Уругвай. Примера, 1 тур
Альбион
1 : 2
07.02.2026
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