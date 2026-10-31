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Аргентина. Примера
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Эстудиантес де Рио-Куарто
Иван Дельфино
Статистика
Иван Дельфино - статистика
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина
14 января 1971 (55), Санта-Фе
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
2 : 1
19.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 0
11.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Команда
И
В
П
Н
Эстудиантес де Рио-Куарто
30
3
22
5
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
2 : 1
19.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 12 тур
Ривер Плейт
1 : 0
11.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 11 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
05.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 10 тур
Бельграно
2 : 1
21.09.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 9 тур
Институто
2 : 1
15.09.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 8 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
0 : 2
04.09.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 7 тур
Уракан
1 : 1
30.08.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 6 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
0 : 0
22.08.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 5 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
0 : 1
17.08.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 4 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 1
08.08.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 3 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
0 : 0
01.08.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 2 тур
Архентинос Хуниорс
3 : 0
29.07.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 1 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 0
25.07.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 9 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
0 : 2
05.05.2026
Институто
Аргентина. Примера, 16 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
25.04.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 15 тур
Химнасия
1 : 0
18.04.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 14 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
12.04.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 13 тур
Альдосиви
0 : 0
04.04.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 12 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
0 : 2
22.03.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 11 тур
Расинг Клуб
2 : 0
17.03.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 10 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
0 : 1
13.03.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 8 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 0
04.03.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 7 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
2 : 0
27.02.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 6 тур
Сан-Лоренсо
2 : 0
22.02.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 5 тур
Атлетико Тукуман
4 : 0
15.02.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 4 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
0 : 1
10.02.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 3 тур
Банфилд
2 : 1
04.02.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 2 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
0 : 0
30.01.2026
Архентинос Хуниорс
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