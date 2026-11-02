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Аргентина. Примера
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Химнасия и Эсгрима Мендоса
Ариэль Брогги
Статистика
Ариэль Брогги - статистика
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина
15 января 1983 (43), Сан-Мартин
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
18.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
0 : 0
13.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Команда
И
В
П
Н
Химнасия и Эсгрима Мендоса
30
9
13
8
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
18.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
0 : 0
13.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 11 тур
Эстудиантес
3 : 0
06.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 10 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
0 : 0
19.09.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 9 тур
Дефенса и Хустисия
2 : 0
12.09.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 8 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
2 : 2
05.09.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 7 тур
Индепендьенте
0 : 3
31.08.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 6 тур
Химнасия
2 : 3
22.08.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 5 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
3 : 1
18.08.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 4 тур
Институто
1 : 0
09.08.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 3 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
2 : 0
01.08.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 2 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
29.07.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 1 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 0
24.07.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 9 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
2 : 1
04.05.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте Ривадавия
5 : 1
26.04.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 15 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 0
21.04.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 14 тур
Платенсе
1 : 1
12.04.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 13 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
3 : 2
03.04.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 12 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 0
21.03.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 11 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
18.03.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 10 тур
Депортиво Риестра
0 : 0
12.03.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 8 тур
Бока Хуниорс
1 : 1
28.02.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 7 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
25.02.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 6 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
0 : 1
21.02.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 5 тур
Тальерес де Кордоба
2 : 1
15.02.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 4 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 0
09.02.2026
Институто
Аргентина. Примера, 3 тур
Унион Санта-Фе
4 : 0
03.02.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 2 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
0 : 1
28.01.2026
Сан-Лоренсо
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