Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Илья Родькин - статистика

Чертаново
Россия
26 мая 1990 (36), Димитровград
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Чертаново
27
15
5
7
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Чертаново
4 : 2
21.09.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Динамо СПб
1 : 2
12.09.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Чертаново
2 : 0
06.09.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Спартак-2
1 : 1
30.08.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Чертаново
4 : 0
23.08.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Искра
0 : 3
15.08.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Чертаново
1 : 2
09.08.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Луки-Энергия
3 : 2
02.08.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
1 : 1
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Чертаново
0 : 1
24.05.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Череповец
1 : 3
17.05.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Чертаново
2 : 0
10.05.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Тверь
0 : 2
03.05.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Чертаново
3 : 0
26.04.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Муром
1 : 1
19.04.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Чертаново
1 : 3
12.04.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Звезда
0 : 0
04.04.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Чертаново
2 : 1
29.03.2026
Торпедо Вл
Главные новости
Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
19:42
Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
19:21
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
5
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
2
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
3
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
5
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
3
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+