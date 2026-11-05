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Парагвай. Примера
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Серро Портеньо
Хорхе Бава
Статистика
Хорхе Бава - статистика
Серро Портеньо
Уругвай
1 августа 1981 (45), Монтевидео
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Парагвай. Примера, 18 тур
Либертад
0 : 1
05.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Серро Портеньо
0 : 2
01.11.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
1 : 3
26.10.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 15 тур
Серро Портеньо
2 : 2
18.10.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 14 тур
Спортиво Лукеньо
0 : 0
11.10.2026
Серро Портеньо
Статистика по турнирам
Кубок Либертадорес 2026
Парагвай. Примера 2026
Парагвай. Примера 2025
Команда
И
В
П
Н
Серро Портеньо
8
4
2
2
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Серро Портеньо
0 : 1
20.08.2026
Палмейрас
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Палмейрас
1 : 1
13.08.2026
Серро Портеньо
Кубок Либертадорес, 6 тур
Серро Портеньо
2 : 0
29.05.2026
Спортинг Кристал
Кубок Либертадорес, 5 тур
Палмейрас
0 : 1
21.05.2026
Серро Портеньо
Кубок Либертадорес, 4 тур
Атлетико Хуниор
0 : 1
08.05.2026
Серро Портеньо
Кубок Либертадорес, 3 тур
Серро Портеньо
1 : 1
30.04.2026
Палмейрас
Кубок Либертадорес, 2 тур
Серро Портеньо
1 : 0
15.04.2026
Атлетико Хуниор
Кубок Либертадорес, 1 тур
Спортинг Кристал
1 : 0
09.04.2026
Серро Портеньо
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