Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Кубок России
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Кипр. Первый дивизион
Команды
Олимпиакос Никосия
Георгиос Костис
Статистика
Георгиос Костис - статистика
Олимпиакос Никосия
Греция
7 октября 1972 (54), Трикала
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 1
24.10.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония
2 : 2
19.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 2
11.10.2026
Арис
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Команда
И
В
П
Н
Олимпиакос Никосия
8
0
2
6
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 1
24.10.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония
2 : 2
19.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 2
11.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония Арадипу
1 : 1
20.09.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Олимпиакос Никосия
3 : 3
13.09.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Пафос
0 : 0
07.09.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Олимпиакос Никосия
3 : 3
28.08.2026
Неа Саламис Фамагуста
Главные новости
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
Фото
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
5
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
1
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
5
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+