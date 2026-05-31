Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дин Лин - статистика

Мамер
Люксембург
17 ноября 1983 (42)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Мамер
18
6
7
5
Люксембург. Национальный дивизион, Переходные матчи
Мамер
0 : 0
31.05.2026
Вильц
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Мамер
0 : 0
23.05.2026
Женесс Канах
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Роданж
1 : 1
17.05.2026
Мамер
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Мамер
3 : 2
10.05.2026
Расинг
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Хостерт
4 : 2
03.05.2026
Мамер
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Атерт Биссен
2 : 2
26.04.2026
Мамер
Люксембург. Национальный дивизион, 25 тур
Мамер
0 : 1
19.04.2026
Кэрьенг
Люксембург. Национальный дивизион, 24 тур
Прогрес
1 : 1
12.04.2026
Мамер
Люксембург. Национальный дивизион, 23 тур
Мамер
0 : 1
04.04.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 22 тур
Унион Тетус Петанж
1 : 2
22.03.2026
Мамер
Люксембург. Национальный дивизион, 21 тур
Мамер
0 : 2
15.03.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 20 тур
Свифт
0 : 1
08.03.2026
Мамер
Люксембург. Национальный дивизион, 19 тур
Мамер
0 : 1
28.02.2026
Мондорф-ле-Бен
Люксембург. Национальный дивизион, 18 тур
Дюделанж
1 : 3
22.02.2026
Мамер
Люксембург. Национальный дивизион, 17 тур
Мамер
2 : 1
15.02.2026
Женесс
Люксембург. Национальный дивизион, 16 тур
Дифферданж
5 : 0
08.02.2026
Мамер
Люксембург. Национальный дивизион, 15 тур
Мамер
0 : 2
07.12.2025
Роданж
Люксембург. Национальный дивизион, 13 тур
Мамер
1 : 0
03.12.2025
Хостерт
Главные новости
Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
19:15
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
5
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
1
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
5
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+