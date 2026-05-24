Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Душан Джорджевич - статистика

Спартак Сб
Сербия
23 апреля 1970 (56), Белград
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Спартак Сб
37
4
24
9
Сербия. Суперлига, 37 тур
Раднички
2 : 1
24.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 36 тур
Спартак Сб
0 : 1
16.05.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 35 тур
Спартак Сб
0 : 3
10.05.2026
Напредак
Сербия. Суперлига, 34 тур
Младост
2 : 1
03.05.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 33 тур
Раднички 1923
4 : 0
27.04.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 32 тур
Спартак Сб
1 : 4
23.04.2026
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 31 тур
Явор
1 : 0
19.04.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 30 тур
Црвена Звезда
3 : 2
09.04.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 29 тур
Спартак Сб
1 : 2
04.04.2026
Явор
Сербия. Суперлига, 28 тур
Спартак Сб
1 : 3
20.03.2026
Радник
Сербия. Суперлига, 27 тур
Раднички
0 : 2
14.03.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 26 тур
Спартак Сб
0 : 1
08.03.2026
ИМТ Белград
Сербия. Суперлига, 25 тур
Напредак
1 : 1
01.03.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 24 тур
Спартак Сб
3 : 3
22.02.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 23 тур
Партизан
2 : 1
14.02.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 22 тур
Спартак Сб
0 : 3
08.02.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 21 тур
Нови Пазар
2 : 2
01.02.2026
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 20 тур
Спартак Сб
1 : 3
21.12.2025
Чукарички
Сербия. Суперлига, 19 тур
Младост
0 : 0
14.12.2025
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 18 тур
Спартак Сб
1 : 2
08.12.2025
ТСЦ Бачка Топола
Сербия. Суперлига, 17 тур
Войводина
2 : 0
29.11.2025
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 16 тур
Спартак Сб
2 : 2
22.11.2025
ОФК
Сербия. Суперлига, 15 тур
Спартак Сб
2 : 3
09.11.2025
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
Явор
1 : 1
01.11.2025
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 13 тур
Радник
2 : 0
25.10.2025
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 12 тур
Спартак Сб
2 : 0
19.10.2025
Раднички
Сербия. Суперлига, 11 тур
ИМТ Белград
1 : 0
05.10.2025
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 10 тур
Спартак Сб
2 : 1
28.09.2025
Напредак
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички 1923
2 : 0
20.09.2025
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 8 тур
Спартак Сб
2 : 5
14.09.2025
Партизан
Сербия. Суперлига, 7 тур
Железничар
1 : 1
31.08.2025
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 6 тур
Спартак Сб
1 : 1
24.08.2025
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 5 тур
Чукарички
2 : 1
15.08.2025
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 4 тур
Спартак Сб
1 : 1
09.08.2025
Младост
Сербия. Суперлига, 3 тур
ТСЦ Бачка Топола
2 : 0
02.08.2025
Спартак Сб
Сербия. Суперлига, 2 тур
Спартак Сб
1 : 3
27.07.2025
Войводина
Сербия. Суперлига, 1 тур
ОФК
1 : 3
21.07.2025
Спартак Сб
Главные новости
Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
3
ФотоСестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной Португалии
18:30
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
18:19
«Я просил его остаться»: Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии
17:40
1
Романцев предположил, почему Карпин не вызвал Глушенкова в сборную России
17:35
4
Реакция Пирса Моргана на уход Роналду из сборной Португалии
16:51
1
Шварц высказался о возможном переходе Миранчука в «Локомотив»
16:30
5
Президент Португалии отреагировал на уход Роналду из сборной
16:16
Прояснилась ситуация с прощальным матчем Роналду
15:53
1
Карпукас объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Краснодар»
15:45
23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+