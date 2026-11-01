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Войводина
Мирослав Таньга
Статистика
Мирослав Таньга - статистика
Войводина
Сербия
22 июля 1964 (62)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 11 тур
Раднички
1 : 4
11.10.2026
Войводина
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Сербия. Суперлига 2026/2027
Сербия. Суперлига 2025/2026
Товарищеские матчи 2025
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И
В
П
Н
Войводина
2
0
2
0
Лига Европы, 1 раунд
Ференцварош
3 : 0
16.07.2026
Войводина
Лига Европы, 1 раунд
Войводина
1 : 2
09.07.2026
Ференцварош
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